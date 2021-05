Mentre Maurizio Sarri è in trattativa con la Roma per la prossima stagione, un grande ex allenatore della Juventus parla della squadra giallorossa a La Verità. Si tratta nientemeno che di Marcello Lippi, che ha detto: "Mio nipote è nato a Roma, è romanista, e conserviamo ancora il gagliardetto che gli dedicarono quando è nato: Ar maggico Lorenzo nato nel maggico 2001 l’anno del maggico scudetto da ‘a maggica Roma. Sì, mi sarebbe piaciuto allenarli, i giallorossi. Peccato".

A proposito di movimenti di mercato, recentemente il nome di Lippi ha iniziato a circolare in chiave Juve per un possibile futuro ruolo da direttore tecnico.