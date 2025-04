Lippi compie 77 anni, gli auguri della Juventus: 'leggenda bianconera'

Getty Images

Quanto ha vinto Lippi con la Juventus

Compie oggi 77 anni uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus : si tratta di, nato il 12 aprile 1948 a Viareggio e tecnico bianconero in due momenti distinti, dal 1994 al 1999 e poi dal 2001 al 2004, per un totale di otto anni.Alla guida della Vecchia Signora Lippi ha vinto ben tredici trofei, uno in più di Massimiliano Allegro: cinque scudetti (1995, 1997, 1998, 2002 e 2003), una Coppa Italia nel 1995, quattro Supercoppe Italiane (1995, 1997, 2002 e 2003) in Italia, poi l'en-plein internazionale con Champions League, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale vinte nel 1996. Meglio di lui in questo senso ha fatto, ad oggi, solo Giovanni Trapattoni, a quota 14 trofei, che però è stato sulla panchina della Juventus per tredici anni.

Gli auguri della Juventus a Lippi

Tantissimi auguri a Marcello Lippi, leggenda bianconera pic.twitter.com/5HmEeudvA0 — JuventusFC (@juventusfc) April 12, 2025

A Lippi sono arrivati anche gli auguri del club torinese, che gli ha dedicato un post sui propri canali social ufficiali dove lo ha giustamente definito "una leggenda bianconera". Qui sotto il post.