Il procuratore sportivo Davide Lippi ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 Ore in cui ha parlato anche di Giorgio Chiellini: “Giorgio Chiellini, ormai un fratello. È con me da sedici anni, da quando lasciò il Livorno. Per poco stava finendo alla Roma, ma riuscii a portarlo alla Juventus. Ogni giocatore ha il suo carattere e questo non va snaturato. Nel caso di Giorgio, stiamo parlando un ragazzo calmo e razionale, abbiamo sempre valutato tutto con attenzione. Tutte le scelte che sarebbero entrate in contrasto con la Juventus sono state accantonate. In un certo senso, agenti e giocatori con uno stile simile finiscono per scegliersi a vicenda".