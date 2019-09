Marcello Lippi, ex allenatore della Juve e ct Campione del Mondo nel 2006, ha parlato a margine di un evento del Salone nautico di Genova, commentando il cammino delle italiane in Champions. Ecco le sue parole a Tuttosport: "L'importante è far parte di quel piccolo gruppetto di tre-quattro squadre che se la giocano, e credo che la Juventus ne faccia parte, se il Napoli continua come ha cominciato penso che si farà rispettare. Del debutto delle italiane in Champions - considerato che le altre nazioni intelligentemente fanno finire il mercato un po' prima e cominciano i campionati un po' prima permettendo ai giocatori una condizione atletica migliore in questo periodo - possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti a parte lo scivolone che ha pagato l'Atalanta, ma si saprà rifare".



ITALIA - "La rotta della nazionale di Mancini mi sembra che sia giusta, lo skipper è molto bravo, Roberto Mancini sta facendo delle cose intelligenti, sta coinvolgendo tanti giovani, sta dando messaggi a tutte le squadre, addirittura chiama dei giocatori ancor prima che esordiscano in serie A, bei messaggi".