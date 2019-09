Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:



CALCIO IN CINA - "E' seguitissimo: pensate che c’è un canale interamente dedicato alla Serie A. Alle tre di notte, e poi come mi svegliavo per stare con gli azzurri?".



SCUDETTO - "Vedo una corsa a tre Juve, Inter e Napoli. La Champions? La Juve c’è, è in prima fila con altre tre-quattro squadre".



MANCINI - "Mi piace come lavora Roberto, le scelte che sta portando avanti, puntando sui tanti giovani che stanno venendo fuori. C’è un bel ricambio, sono ottimista".