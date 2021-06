Marcello Lippi è intervenuto a Sky Sport per commentare la scelta di Gianluigi Buffon di continuare a giocare e tornare dove tutto è cominciato, al Parma: "Tutti si meravigliano per Gigi, ma lui ha sempre fatto cose straordinarie e continua ancora a farle. Giocare a 43 anni è straordinario ma lui non ci pensa. Non so cosa deciderà, ma sicuramente sta bene dal punto di vista fisico, i riflessi sono gli stessi di sempre. In molti pensavano fosse giusto giocasse lui al posto di Szczesny. Ora deve fare quello che sa fare meglio, anticipare i giocatori e parare".