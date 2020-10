1









Arriva il momento in cui uno dice, semplicemente, basta. Lo avverte da giocatore, lo avverte anche da allenatore e oggi è stata la volta di Marcello Lippi: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E' giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente”. Anche i più grandi giungono al punto del malinconico saluto, perché sì, Lippi può essere considerato tale. L’uomo che condusse l’Italia alla storica vittoria del Mondiale 2006, l’uomo che consegnò l’ultima Champions della Juventus, nella stagione 1995-96. L’uomo che vinse cinque Scudetti, quattro Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale. Due volte allenatore dell’anno in otto anni di Juventus. E allora ripercorriamo le vittorie più belle agguantate sulla panchina bianconera.



Sfoglia la gallery per vedere le vittorie più belle di Lippi sulla panchina della Juventus