In questo contesto difficile per la Juventus, dove la posizioni di tutti sembra in bilico, da Andrea Pirlo a Fabio Paratici, torna con insistenza la suggestione di un ritorno di Marcello Lippi in bianconero. Ma non nelle vesti di allenatore. Secondo Sportmediaset, infatti, l'ex allenatore della Juve può riapprodare come direttore tecnico, uomo di fiducia di Andrea Agnelli e guida esperta per Pirlo, Paratici e Pavel Nedved. Un ruolo ancora poco di moda in Serie A, ma che potrebbe aiutare tutto lo staff, da quello tecnico a quello dirigenziale.