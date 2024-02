Marcello, in passato ha allenato anche la Juventus oltre che la Nazionale Italiana. L'ex allenatore è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del suo docufilm "adesso vinco io", presso il cinema Eden di Roma. Queste le sue parole sulla Juventus riportate da La Repubblica:"Esistono i cicli nel calcio, la Juventus non vince da tempo e quindi tornerà a farlo presto. Un consiglio a Massimiliano Allegri? Non parlo dei colleghi e non giudico le scelte dei club, gli auguro il meglio"."I tifosi bianconeri non devono odiarlo perché è andato all’Inter, Antonio ha il cuore bianconero"."Con lui ho avuto un rapporto fantastico, è stato un grande giocatore con il quale ho ottenuto risultati importanti. Gianluca è sempre stato una persona di grande livello e qualità: quando ho saputo che il suo destino era segnato ci sono rimasto molto male".