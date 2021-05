Marcello Lippi è stato un grandissimo nome della Juventus da allenatore, e nel tourbillon di voci attorno al futuro della panchina e del board bianconero è stato fatto a più riprese il suo nome, per un gran ritorno nel ruolo di direttore tecnico, a metà strada tra tecnico e dirigente. Queste le parole di Lippi a margine dell'evento Calcio a tutto tondo, al teatro Comunale di Pietrasanta: "E se poi trovo un presidente che vuol fare tutto lui cosa vado fare? In quel caso, per carità...".