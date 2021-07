Davide Lippi, agente del capitano della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del futuro del difensore della Juventus: "La vittoria di ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria per Giorgio. Sono molto felice per lui, sia per l'uomo sia per il professionista. In questo momento è una follia anche solo immaginarlo lontano da un campo di calcio.Magari lo vedremo in campo anche ai Mondiali in Qatar”.