Le parole di Marcelloa Sky Sport:- "Il film? Si può paragonare a una vittoria della vita, ritengo di aver fatto qualcosa di importante nella vita professionale e umana. Io non l'ho mai detto prima "Adesso vinco io", l'ha iniziata a dire la persona che ha avuto l'idea del film. Ho sempre detto "Adesso vinciamo noi". Ai miei giocatori ho sempre raccomandato di vincere. Io ho sempre avuto la filosofia di trasmettere a tutti quelli che lavorano con me di vincere sempre, non di fare bella figura".- "La fortuna e anche un po' verità è che ho avuto grandi giocatori, che comunque bisogna anche saperli scegliere. Io ci ho messo del mio facendo rendere le squadre al massimo delle loro possibilità. Tanti dei miei ragazzi del 2006 hanno iniziato a fare l'allenatore. De Rossi alla Roma sta facendo molto bene. Mi fa piacere che questi ragazzi quando cominciano a fare l'allenatore lo facciano con la mentalità che ho cercato di trasmettergli io. È sempre meglio essere capaci di ottenere i risultati che giocare bene. Ma è semplice pensare che senza il buon calcio non si vince. Giocare un buon calcio utilitaristico e non fine a se stesso è il miglio modo".- "È un amico e una persona di grande cultura calcistica. Sa trasmettere sensazioni positive. Sta nascendo una buona Nazionale, e non è facile".- "Non mi aspettavo un Inter così forte e dominante. Mi aspettavo un pochino di più dalle altre. L'Inter ha 9 punti di vantaggio sulla seconda, ieri ha giocato a Lecce con 8, 9 non titolari e ha vinto 4-0. Tutto quello che fanno viene ad hoc. La Juve me la aspettavo un pochino più avanti. Non mi aspettavo questo distacco tra Juve e Inter a questo punto del campionato".