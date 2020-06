La Juventus ha una grana in meno per il ritorno degli ottavi di Champions League, che si disputerà ad agosto allo Stadium contro il Lione. Il problema si chiama Lucas Tousart, colui che ha affondato i bianconeri nella sfida di andata. Il centrocampista francese è stato acquistato a gennaio dall’Hertha Berlino, che lo ha lasciato in prestito all’OL fino a fine stagione, ma tra poco la sua avventura in Francia volgerà al termine. Il club tedesco, infatti, ha emanato un comunicato ufficiale con cui ha annunciato che il classe ’97 sarà a disposizione dell’Hertha a partire da luglio, di fatto impedendogli di disputare la sfida europea contro la Juve.