Domani il Lione si appresta ad affrontare la Juventus allo Stadium, sfida valida per l’accesso ai questi di finale di Champions League. Intanto, il club ufficializza il prestito di Pape Cheikh Diop al Digione fino al 30 giugno 2021. Il comunicato: “Il prestito è accompagnato da un'opzione di acquisto valida fino al 31 maggio 2021 e automatica nel caso in cui il club resti in L1 per una cifra pari a 5 milioni di euro, a cui possono essere aggiunti altri 1,5 milioni di bonus, nonché un bonus del 15% sulla plusvalenza di eventuali trasferimenti futuri.



Arrivato all'OL nell'agosto 2017, il nazionale spagnolo aveva giocato 25 partite in tutte le competizioni con la maglia del Lione prima di passare in prestito al Celta Vigo (Spagna) durante la stagione 2019/20 (19 partite / 1 gol).



L'Olympique Lyonnais augura a Pape Cheikh buona fortuna per il resto della sua carriera a Digione”.