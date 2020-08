Fichajes.net, portale spagnolo, ha posto l’attenzione sui tre centrocampisti che hanno brillato nel Lione nella notte in cui hanno eliminato la Juventus dalla Champions League, strappando un pass per la Final Eight di Lisbona. Si tratta di Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret e, soprattutto, Houssem Aouar, puro talento francese che tanto piace al club bianconero, anche se la richiesta dell’OL resta altissima, servono circa 70 milioni di euro.