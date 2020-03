Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Lione Bertrand Traoré parla del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus: "Giocare a Torino nonostante l'allerta Coronavirus? Perché no".



Ieri Lucas Tousart, centrocampista del Lione, aveva affermato ai media francesi: "Non manca molto alla fine della stagione ma siamo ancora in corsa per tutti i nostri obiettivi. Penso che nella mente di tutti ci sia un obiettivo in particolare e c'è entusiasmo e tanta voglia di giocare insieme. E questa è una grande cosa"​.



Il Lione si è imposto 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve.