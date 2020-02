Manca poco agli ottavi di finale di Champions, la Juventus sarà impegnata il 26 febbraio contro il Lione. Il tecnico dei francesi Rudi Garcia ha voluto commentare il periodo di forma della squadra dopo il pareggio in campionato: “Forse siamo stanchi, abbiamo giocato in coppa mercoledì e c’era tanta tensione. Dobbiamo migliorare tecnicamente. Essere più fluidi per creare problemi agli avversari. Eravamo in una posizione di forza essendo in vantaggio. Il palleggio della squadra avversaria alla fine del primo tempo non ha aiutato, questo è certo. Ma dobbiamo fare meglio di così”.