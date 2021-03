Mattia De Sciglio ha convinto il Lione. Il terzino ha totalizzato 25 presenze tra campionato e coppe diventando un titolarissimo della squadra di Rudi Garcia, terza in Ligue 1 a tre punti di distanza dalla coppia Psg-Lille. L'ex milanista, ancora di proprietà della Juventus, l'estate scorsa l'ha girato in prestito al Lione che oggi sta pensando di prenderlo a titolo definitivo come riporta La Gazzetta dello Sport. Con il Lione non è stato fissato un prezzo per il riscatto, De Sciglio ha il contratto fino al 2022 e ha una valutazione di circa 7/8 milioni di euro.