Il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione si giocherà ad agosto, intanto la formazione francese perde pezzi. Il tecnico Rudi Garcia, in conferenza stampa, ha voluto omaggiare Lucas Tousart, colui che decise l’andata, ma che non farà parte della spedizione estiva. ‘Colpa’ dell’Hertha Berlino. Infatti, il club tedesco lo acquistò a gennaio dall’OL per 25 milioni di euro, lasciandolo in prestito ai francesi fino al termine della stagione, e in settimana ha ufficialmente annunciato il rientro del centrocampista francese a luglio, impedendogli di partecipare alla sfida di Champions contro la Juventus.