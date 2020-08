Mattinata di lavoro per il Lione a Torino. I francesi alloggiano nel centralissimo hotel "Principi di Piemonte" dove in mattinata hanno svolto il risveglio muscolare. Anche la Juve sta lavorando alla Continassa dove questa mattina sarà deciso se Paulo Dybala andrà in panchina oppure non sarà proprio a disposizione di Maurizio Sarri per la Juve di questa sera. Anche ieri il calciatore argentino si è allenato a parte e nella migliore delle ipotesi sarà in panchina e non in campo dal primo minuto, tra poco il responso definitivo.