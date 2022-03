La conferenza stampa di Wendie Renard e Sonia Bompastor, alla vigilia di Lione-Juventus Women.



Renard



"La qualificazione si gioca su due partite, ci restano 90 minuti per vincere e conquistare l’accesso alla semifinale. Bisogna essere conquistatrici, abbiamo perso l’andata ma ci restano 90 minuti, non è destabilizzante aver perso, adesso sta tutto a noi. Nessuno stress, un po’ di frustrazione dopo la sconfitta. Abbiamo dominato la prima ora, ho percepito determinazione e voglia di dimostrare quello che sappiamo e possiamo fare. Mancanza di concentrazione all’andata? No, sappiamo che dobbiamo essere sempre concentrate, i gol che abbiamo preso non hanno a che fare con una mancanza di concentrazione. Il calcio femminile continua ad evolvere, bisogna ricordare che le squadre che affrontiamo contro di noi giocano diversamente perché abbiamo sempre dimostrato di essere forti".



Bompastor



"Vogliamo vincere, lo stato d’animo è quello di vincere per conquistare l’accesso. Abbiamo perso l’andata ma abbiamo le qualità e il potenziale per qualificarci. Sta a noi dimostrare la nostra efficacia per qualificarci. Abbiamo profondo rispetto per la Juventus, ha eliminato un club come il Chelsea, hanno qualità, ma abbiamo analizzato bene le immagini dell’andata, siamo davanti il nostro pubblico, sappiamo che ci possiamo qualificare. Mancanza di concentrazione? Opinione di Montemurro, noi abbiamo fatto le nostre analisi e abbiamo 90 minuti per correggere quello che non è andato. Considerata l'andata, nella prima ora abbiamo visto una Juve con tante difficoltà mentre noi abbiamo creato molto. Anche vero che il calcio femminile si sta sviluppando tantissimo, anche in Italia, per questo il vantaggio si restringe ma non si tratta di essere temute meno. Il destino è nelle nostre mani, con 2 a 0 saremmo qualificate, faremo di tutto affinché sia così. In settimana abbiamo lavorato per fare gol il più presto possibile e fare la differenza per poterci qualificare. Hegerberg? Pronta, si è allenata per poter tornare, la sua voglia di segnare fa la differenza, un elemento di forza per farci vincere domani".