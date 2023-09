John, presidente del, ha parlato del nuovo allenatore Fabio. Le sue parole:- "Era importante incontrare diversi potenziali allenatori prima di prendere la decisione finale. Quando ho incontrato Fabio è stato tutto ovvio quindi la decisione è stata facile. Ho iniziato a riconoscerlo come allenatore quando l’ho visto nella Serie A italiana. È stato un candidato importante fin dall’inizio. Per quanto riguarda la copertura mediatica sulle teorie sulla nostra prima scelta (Gattuso, ndr), ci sono cose che non sono state raccontate in maniera precisa. All’inizio sapevo che volevo parlare con diversi candidati, per scoprire quale sarebbe stato il migliore".