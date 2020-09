1









Il Lione non fa sconti per Houssem Aouar: secondo la stampa inglese, le possibilità dell'Arsenal di arrivare al centrocampista francese sono al ribasso. Una decisione che può far sorridere la Juve: difficile pensare un investimento così corposo in questo mercato per i bianconeri, qualora però il giocatore restasse a Lione per un altro anno, la Juve potrebbe tentare l'affondo tra gennaio e l'estate 2021. Una volta risollevato il rosso in bilancio. Ancora alta la richiesta del Lione, oltre i 50 milioni di euro.