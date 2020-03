Fernando Marcal, difensore del Lione, parla in conferenza stampa, toccando anche la sfida Champions contro la Juve, ritorno degli ottavi di finale: “E' un po' strano giocare una gara a porte chiuse. Non è una consuetudine ascoltare il nostro allenatore, specialmente quando siamo dall'altra parte del campo. Comunque non avere tifosi è una grossa perdita - spiega il difensore - Quando abbiamo i nostri tifosi alle spalle, valgono come un dodicesimo uomo. Per questo forse giocare contro la Juventus, nel loro stadio, senza tifosi bianconeri, potrebbe essere un vantaggio”.