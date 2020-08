Il Lione raggiunge Bayern Monaco, PSG e RB Lipsia in semifinale di Champions League: due club francesi e due tedeschi ai primi quattro posti del calcio continentale. Esulta il presidente francese Emmanuel Macron, che twitta: "A Bruxelles come sul campo, la Francia e la Germania, motori dell'Europa. La Cancelliera Merkel non mi biasimerà per sostenere PSG e Lione martedì e mercoledì...".