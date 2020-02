Anthony Lopes, portiere del Lione, ha parlato a Rmc Sport: "È una bella vittoria ma siamo solo alla metà del cammino. Abbiamo davanti a noi del tempo per riposare e riprenderci. Il piano tattico di Garcia ci ha permesso di dare poco spazio a giocatori pericolosissimi come Cristiano Ronaldo e Dybala, aggredendo alto ed evitando di farli avvicinare troppo all’area. Ma in primis ci aveva detto di evitare di fare falli in zone pericolose. A livello difensivo siamo stati bravissimi a non far verticalizzare la Juventus e non abbiamo permesso loro di andare al tiro facilmente".