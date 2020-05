Gerrard Houllier, ex tecnico del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions, e attualmente consigliere del club francese, parla a OLTV dello stop del campionato francese: "C'è un complotto per far fuori il Lione. Credo ci sia un'asse tra il Marsiglia e il PSG molto forte. Si sono alleati e hanno scelto di prendere decisioni per far fuori l'OL". Il club ha fatto ricorso contro il blocco della Ligue 1 e sono in attesa di una risposta. Nel frattempo, ancora non si sa quando potranno affrontare la Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions: si riparte dall'1-0 per i francesi, ma il presidente Aulas ha già espresso delle perplessità sullo stato di forma in cui potrebbe arrivare la sua squadra se la Serie A dovesse ripartire e la Ligue 1 no.