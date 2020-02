Si avvicina la sfida tra Lione e Juventus, match valido per gli ottavi di finale d'andata di Champions League. Maurizio Sarri punterà sul solito Cristiano Ronaldo, fresco di record in serie A e sul duo Cuadrado-Dybala in appoggio. In difesa invece spazio a Bonucci con De Ligt. Il più grande dubbio per il tecnico della Juve riguarda il centrocampo però, infatti secondo le ultime indiscrezioni, Sami Khedira potrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Lione. Difficile pensare ad un impiego dall'inizio per il tedesco, ma è possibile qualche minuto nel finale di gara.