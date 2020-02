La Juventus che ha giocato ieri sera contro il Lione è stata una delle più inconcludenti della stagione. Un dato, in particolare, tratteggia chiaramente il perché i bianconeri non siano riusciti a segnare il tanto agognato gol in trasferta che, tendenzialmente, facilita in ottica del ritorno. Infatti, la Juventus ha fatto registrare ben zero tiri nello specchio della porta del Lione: un fatto che, come riporta il sito della società, negli ultimi quindici anni si è verificato solo tre volte. Contro l'Arsenal nel 2006 e, successivamente, contro l'Atletico nel 2014. Inoltre, i bianconeri hanno concluso per la prima volta - contro il Lione - al 26': di solito, in Champions, la Juventus riesce ad arrivare al tiro sempre prima del 22'.