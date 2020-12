di Cristiano Corbo

Non è una cattiva Juve, è semplicemente un altro Lione. Le Women di Guarino sono sotto 1-0 al Groupama Stadium, nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. Ha segnato Maroszan, ma poteva farlo Parris, o anche Cascarino: questo per dire che l'offensiva francese è ben diversa dall'approccio timido e impacciato che s'è visto all'Allianz Stadium. E le bianconere lo stanno pagando, a partire dall'errore - scivolata sfortunata - che ha propiziato il vantaggio delle campionesse d'Europa: tra andata e ritorno, la sola certezza è che Sembrant abbia dato qualcosina al di sotto del proprio talento.



