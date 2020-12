1









Una sfida fondamentale. Proibitiva e ai limiti dell'impossibile, ma non s'arrenderanno certamente in partenza le ragazze di Rita Guarino. La Juve Women affronterà - alle ore 19 il calcio d'inizio - l'Olympique Lione per il ritorno dei sedicesimi di finale della Champions League: all'andata, disputata all'Allianz Stadium, è arrivato il 2-3 delle francesi che compromette la qualificazione ma non la voglia di stupire. Calcio d'inizio ore 19.



LA CRONACA



89' - Non riesce a Maria Alves il gol della bandiera: sulla grande ripartenza, la brasiliana s'invola e calcia verso la porta. Gran parata del portiere.



88' - GOL DEL LIONE. Malard scatta in velocità e salta diretta Salvai: destro secco sul primo palo e Bacic battuta. 2-0 per il Lione.



82' - Grande azione di Carpenter sulla destra, Malard arriva puntuale all'appuntamento con il gol. E' Hyyrynen però a salvare, sull'altezza della linea di porta.



70' - Entra Cayman e subito il Lione ne approfitta pero schema da angolo: la giocatrice arriva al destro dal limite e la palla è fuori di niente.



68' - Azione di Bonansea, che approfitta di un errore di Buchanan e prova il mancino. L'avversaria è brava a recuperare e a deviare il tiro.



62' - Attacco in profondità di Cascarino, che viene murata da Sembrant. Sul calcio d'angolo, ancora Cascarino col destro da fuori: palla alta.



51' - Kumagai prova di testa da cacio d'angolo. Palla alta.



50' - Lione subito aggressivo, con Parris che s'invola sulla destra e prova a calciare. Chiude benissimo Salvai.



45' - Si riparte! Guarino sostituisce Girelli: c'è Bonansea.



46' - Finisce qui il primo tempo: Lione-Juve è 1-0 al Groupama Stadium.



45' - 1' di recupero.



44' - Occasione per la Juve. Hurtig recupera e scambia con Cernoia, il traversone della svedese è imperfetto e Hyyrynen arriva in ritardo sulla sfera.



31' - Altra azione insistita di Maroszan, che prova il destro dal limite. Tocca Sembrant: è angolo.



27' - Tentativo di Parris dal limite dell'area: facile, la parata in due tempi di Bacic.



21' - GOL DEL LIONE. Sembrant perde palla sull'attacco di Maroszan, che nell'uno contro uno con Bacic è fredda e precisa. Destro secco e 1-0 per il Lione.



20' - Ci prova ancora il Lione. Cross di Cascarino per Parris, che stacca bene ma non trova la porta.



19' - Punizione da lontanissimo di Majri. Palla alta.



14' - A un passo dal vantaggio, il Lione! Grande azione di Cascarino, che supera Salvai in dribblig: il cross sul palo opposto è perfetto, ma Parris sbaglia clamorosamente a tu per tu con la porta.



13' - Cernoia recupera palla e cede subito a Hurtig: la svedese, dal limite dell'area, prova il sinistro a giro. Palla alta.



10' - Grande azione insistita del Lione, che apre a sinistra per Majri. Cross basso, sul quale è fondamentale Boattin in chiusura.



7' - Buona manovra della Juve, che prova a rispondere. Palla larga a destra, con Gama che agisce da terzino e tenta il cross. In anticipo, blocca il portiere.



5' - Hyyrynen perde palla e il Lione parte in contropiede. La sfera arriva a Parris, che - entrata in area- prova il destro a giro. Alto.



3' - Recupero immediato di Girelli, che prova a sorprendere il portiere con un destro da lontanissimo. E' un tiraccio.



1' - Sponda di testa perfetta e Majri che s'invola verso la porta. Il sinistro si spegne a lato.



1' - S'inizia!



LIONE-JUVE 1-0

Marcatrici: Maroszan al 21'

OL (4-3-3): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Kumagai, Bacha; Henry, Maroszan, Gunnarsottir; Cascarino, Parris, Majri. A disp. Gallardo, Talaslahti, Cayman, Maoulida, Revelli, Sombath, Renard, Julini, Becho, Malard, Taylor. All. Vasseur.

Juventus (3-5-2): Bacic, Salvai, Gama (58' Maria Alves), Sembrant; Hyyrynen, Cernoia, Galli, Caruso, Boattin; Hurtig, Girelli (45' Bonansea). A disp: Tasselli, Berti, Giordano, Giai, Caiazzo, Staskova, Rosucci, Ippolito. All. Guarino.

Ammonite: Kumagai (L) al 2'