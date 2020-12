Una sfida fondamentale. Proibitiva e ai limiti dell'impossibile, ma non s'arrenderanno certamente in partenza le ragazze di Rita Guarino. La Juve Women affronterà - alle ore 19 il calcio d'inizio - l'Olympique Lione per il ritorno dei sedicesimi di finale della Champions League: all'andata, disputata all'Allianz Stadium, è arrivato il 2-3 delle francesi che compromette la qualificazione ma non la voglia di stupire.



DOVE VEDERLA - La gara sarà visibile su Sky Sport e su JTV. Su IlBianconero.com ci sarà la diretta testuale, con pagelle, voci e approfondimenti subito dopo la gara.



PROBABILI FORMAZIONI

Lione (4-2-3-1): Bouhaddi, Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Gunnarsdottir, Kumagai; Cascarino, Maroszan, Majri; Parris.

Juventus Women (4-4-2): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Galli, Caruso, Bonansea; Hurtig, Girelli.