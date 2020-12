di Cristiano Corbo

Dopo il 2-3 all'andata, la Juve Women perde anche in Francia: Lione semplicemente troppo forte, e le campionesse in carica vincono addirittura per 3-0. Dopo il vantaggio siglato da Maroszan al minuto 21, le reti di Malard e Cayman nel finale. Ecco le pagelle.



BACIC 6 - Uscite coraggiose, mai estremamente sicure. Ringrazi la super difesa, a prescindere da com'è andata.



SALVAI 6.5 - Un ritorno non esattamente perfetto. Però di sostanza, soprattutto nel numero di chiusure. E chissà che la difesa a tre non diventi realtà...



GAMA 6 - Da terzino e da centrale, da capitano in ogni caso. Peccato per quel fraintendimento con Guarino: avrebbe potuto dare ancora di più.

MARIA ALVES 6 - C'è una forte candidatura per il ruolo di protagonista sulla fascia destra. A maggior ragione con la retroguardia più folta.



SEMBRANT 5 - L'errore, sul gol, pesa come un macigno. Tutto il resto è autorevolezza, ma difficilmente si sentirà soddisfatta.



HYYRYNEN 6 - Timida e impacciata, soprattutto nel trovare la posizione. Poi emerge. Poi si spegne ancora. Poi il salvataggio. E il crollo finale.



CERNOIA 6 - E' tra le migliori del primo tempo, ma non ha la forza di ripetersi nella ripresa. Un peccato



GALLI 5 - Leggere le azioni e far correre le compagne: lo fa solo a sprazzi.

ZAMANIAN 6 - Prova a dare brio, ma è una partita segnata. Mentalmente, segnata.



CARUSO 5.5 - Fatica perché è una classica gara di ripiegamento. Dà tutto perché è abituata così. Certo, un po' di qualità in più...



BOATTIN 6 - Oh, chiusure spettacolare. E sull'altra fase ha parecchie attenuanti



HURTIG 6 - Di un altro livello e si vede immediatamente. Semplicemente, non ha sbocchi per provarci davvero.

STASKOVA 6.5 - Un allungo e un tacco. Due azioni e fa capire come la Juve, davanti, sia una squadra incredibile.



GIRELLI 5 - Non è arrivato il gol in Champions. E' arrivata una sostituzione al 45'.

BONANSEA 5 - Prova a lavorare di corsa e intuizioni, ma è tutto, troppo difficile.