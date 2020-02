Lione-Juve tra campo e mercato. I francesi saranno i prossimi avversari della squadra di Sarri negli ottavi di Champions League, ma tra una tattica e uno schema c'è anche tempo per seguire da vicino qualche obiettivo. Se alla Juventus piacciono Aourar e Dembelé, il ds del Lione Juninho Pernambucano ha focalizzato l'attenzione su Blaise Matuidi: "E' uno di quei giocatori che non sono valorizzati come meriterebbero - ha detto a Canal+ - E' completo, un combattente, un campione. Ci manca uno così nello spogliatoio, uno con la sua leadership, con la sua esperienza. Se riusciremo a portarlo a Lione un giorno potrebbe diventare anche capitano, abbiamo una rosa molto giovane. Il presidente lo apprezza molto e quando io ho giocato contro di lui è sempre stato un avversario di grande livello. Ci serve proprio un calciatore così”.