Durante l'ultimo minuto dei 5 di recupero concessi dall'arbitro per la sfida Lione-Juventus, un tifoso ha fatto invasione di campo per abbracciare Cristiano Ronaldo. Visto il momento delicato della partita ed il punteggio, con il Lione avanti 1 a 0, il campione portoghese non ha gradito le attenzioni del tifoso, tanto da spingerlo per intimarlo ad uscire dal campo. Ronaldo ha fatto capire chiaramente il momento della gara, intimando anche l'arbitro ad aggiungere dell'ulteriore recupero. Il direttore di gara ha fermato la partita, restituito palla alla Juve e aggiunto trenta secondi supplementari. Purtroppo, non sono valsi all'ultima azione per il pareggio bianconero.