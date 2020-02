Your browser does not support iframes.









di Cristiano Corbo, inviato a Lione

Si avvicina la sfida tra Lione e Juventus e l'ansia per la partita di Champions League inizia a salire. Previsto il sold out per la partita di questa sera al Groupama Stadium. Intanto a Lione stanno per arrivare i 3000 tifosi bianconeri dall'Italia. Il bus dei tifosi della Juventus non sarà controllato alla frontiera e quindi non saranno necessarri controlli per i pullman in arrivo dall'Italia. L'arrivo dei tifosi è previsto intorno alle 13, dove arriveranno nella piazza principale di Lione. La Juventus potrà così contare sull'appoggio dei propri tifosi nella sfida d'andata di Champions, al contrario di quanto probabilmente succederà in campionato contro l'Inter.