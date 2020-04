"Lione-Juventus non andava giocata, ha portato a Lione tifosi da tutta Italia, non solo dal Piemonte che per le autorità non rapprentava un territorio a rischio". E' questo il duro attacco di Marcel Garrigou-Grandchamp ai microfoni de L'Equipe, medico in pensione di Lione e attualmente responsabile della cellula giuridica del sindacato di categoria.



SPIEGAZIONE - E' lo stesso quotidiano, tuttavia, a mitigare la tesi del dottore in questione spiegando come uno studio dell’Agenzia Regionale della Sanità di Lione abbia precisato che i casi di positività nei 14 giorni successivi al 26 febbraio non abbiano evidenziato legami diretti con la partita di Champions League giocata dai bianconeri in Francia lo scorso 26 febbraio.