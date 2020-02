Calcio ma non solo, perché il tema del momento che coinvolge tutto il mondo è il Coronavirus, pericolo degli ultimi giorni che ha mandato l'Italia nel panico. Ad analizzare la situazione è l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri durante la conferenza alla viglia della sfida con il Lione: "La mia opinione da questo punto di vista è che il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 prove di tamponi, abbiamo un certo numero di positivi. In Francia 300 e ne avete molto meno. Se ne fate 3000, avete gli stessi numeri nostri. Problema europeo, ritengo che i nostri tifosi abbiano tutto il diritto di essere qui. Abbiamo davanti un problema, dai singoli e dall'autorità abbiamo il dovere di cercare di contenere e risolvere".