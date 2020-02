Cristianoè stato senza dubbio uno dei pochi a provare a cambiare le sorti della Juventus. Eppure, stasera, la vittoria non è arrivata, così come sono mancati i gol. 1 a 0 per il Lione e pratica che resta in sospeso fino alla gara di ritorno dove servirà senz'altro una Juventus molto più brillante. Non sono mancati invece, amici e fan che hanno attorniato il campione portoghese al termine della gara.