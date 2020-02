Your browser does not support iframes.

La Juve scende in campo questa sera contro il Lione (calcio d'inizio alle ore 21) nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione per la sfida contro i francesi. In difesa però torna a fianco di Matthijs de Ligt. Leonardo Bonucci. Dubbio Danilo-De Sciglio sulla destra, a sinistra c'è Alex Sandro. A centrocampo Pjanic, giocherà al fianco di Bentancur e Matuidi, mentre in avanti il trio Cuadrado-Ronaldo-Dybala.



LIONE-JUVE - DOVE VEDERLA IN TV - Lione-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, titolare dei diritti di Champions League per questa stagione.



