Lione-Juventus non si giocherà solo in campo, infatti secondo quanto riportato oggi da Tuttosport i bianconeri avrebbero messo la lente d’ingrandimento sul prossimo nome di mercato. Si tratta del talento del Lione Houssem Aouar, che questa sera giocherà la sfida appunto tra Juventus e Lione. Occasione interessante per Fabio Paratici per vedere da vicino il talento e valutarne il rendimento. Aouar accostatopiù volte al mercato della Juventus negli ultimi mesi.potrebbe diventare concretamente nella prossima finestra estiva una valida aleternativa a Paul Pogba. Paratici al lavoro per il colpo, già da stasera.