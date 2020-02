Ritorna la Champions League e finalmente tocca alla Juventus scendere in campo contro il Lione, per l'andata degli ottavi di finale alle 21.00. Rosa al completo per i bianconeri, con Maurizio Sarri che ha potuto contare su tutti gli effettivi per la formazione di stasera: l'avversario, d'altronde, non è da sottovalutare. Per i francesi infatti, malgrado l'infortunio di Depay e il cambio in corsa di Garcia in panchina, la stagione procede con ritmo. Insidie che Sarri ha valutato attentamente, nello schierare la formazione migliore. Quindi spazio a Rabiot e Bentancur accanto al ritrovato Pjanic, con Cuadrado nel tridente con Dybala e Ronaldo. Per Chiellini, invece, solo tribuna: il rientro in Champions è quindi rimandato.