La Juventus sta giocando contro il Lione nella sfida di andata degli ottavi di Champions League. La partenza dei bianconeri non è stata ottimale, dopo un quarto d'ora in cui è sembrato che la Juve avesse il pallino del gioco, è uscito fuori il Lione. Il vantaggio è arrivato grazie a Tousart, ma anche grazie ad una prestazione non brillante dei bianconeri. Su tutti, spicca Alex Sandro, che nella sua prova opaca ha cercato una volta la conclusione, fuori da trenta metri, ma soprattutto è stato molto impreciso nel passare la palla. Così, la Juventus stenta, e anche le statistiche sembrano dare contro alla squadra di Maurizio Sarri.