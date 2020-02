Your browser does not support iframes.

È il minuto 94 di Lione-Juventus quando Cristiano Ronaldo salta in cielo, a pochi passi dalla porta, ma non riesce a impattare bene di testa; il suo marcatore, il brasiliano Marçal, cade a terra dando vita a una delle tante sceneggiate viste ieri da parte dei ragazzi di Rudi Garcia, con il solo intento di far scorrere il cronometro. Il portoghese, indispettito, si rivolge verso il difensore e i suoi compagni con una smorfia ironica che in brevissimo tempo è diventata virale sui social network, come testimonia la nostra fotogallery: e voi, in quale situazione della vita quotidiana usereste una faccia così?