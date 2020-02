Nella notte buia della Juve brilla una stella: Aouar, talentino del Lione che i bianconeri seguono sul mercato e che ha impressionato tutti, ancora una volta. Ecco le sue pagelle:



AOUAR 7.5 - Calcio neoclassico: elegante, molto francese. Il punto è che, molto oltre il tunnel a Dybala, incide: palleggio, lucidità, l'assist che cambia la partita e non solo. (Gazzetta)



AOUAR 7.5 - Gioca a due tocchi, massimo tre. Grande tecnica, lo dimostra con l'assist morbido per l'1-0 di Tousart. Non è un caso che Paratici lo segua. (tuttosport)



AOUAR 7 - Si allarga a sinistra per creare da quel lato la superiorità numerica e sa fare male. Suo il cross dell’1-0, ma sono anche altre le iniziative che infastidiscono la Signora. Ha qualità e la mostra. Paratici, che lo stima, avrà preso nota. (Corriere dello Sport)