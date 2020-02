Tutto pronto per Lione-Juventus, ottavo di finale di Champions League. L'arbitro della partita sarà lo spagnolo, gli assistenti sono Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez con Guillermo Cuadra Fernández come quarto uomo. Al Var Juan Martínez Munuera, supportato dall'Avar Ricardo de Burgos Bengoetxea. Manzano è un arbitro internazionale dal 2014, tre anni fa ha debuttato in Champions League nella gara tra Anderlecht e Celtic.- Finisce qui, con la Juventus che perde il primo round 0-1 in casa del Lione. Due soli gialli, entrambi per i francesi, ma qualcosa da recriminare da parte dei bianconeri; soprattutto nei minuti finali.- Manca un rigore alla Juve! Dybala controlla il pallone in area, Bruno Guimares lo tira letteralmente a terra ma l'arbitro lascia proseguire. E anche in questo caso il Var non interviene.- Nell'azione successiva Dybala segna ma viene fermato per fuorigioco: effettivamente l'argentino sull'assist di Bentancur si trovava di pochi centimetri al di là della linea difensiva del Lione- Manca un giallo a Dembelé, che dà un calcione da dietro ad Alex Sandro in ripartenza.- Ronaldo cade a terra dopo una leggera spinta di Denayer. La Juventus chiede il calcio di rigore ma l'arbitro Manzano lascia proseguire e il Var non interviene perché non si tratta di errore evidente. Intervento al limite.- Partita corretta che prosegue senza episodi particolari.- Ammonito Cornet per un fallo tattico ai danni di Dybala. Corretta la decisione dell'arbitro.- Ripartiti.- Intervallo: partita corretta con un solo ammonito, del Lione.Il Lione chiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Cuadrado, che in realtà non c'è: il pallone rimbalza prima sulla coscia e poi sul petto del colombiano, come conferma anche il Var che dà l'ok all'arbitro per proseguire il gioco.- Manata di Marcelo a Dybala sulla trequarti della Juve: ammonito. Quasi uno schiaffo sul collo con l'argentino che finisce a terra.- Cross di Ronaldo dalla sinistra, Cuadrado sul secondo palo prova ad arrivare sul pallone, ma non ci riesce. Il colombiano non protesta, ma arbitro e Var controllano comunque il contatto tra Cuadrado e Marcel in area: giusto lasciar proseguire, è tutto regolare.- Partiti!