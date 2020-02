La Juventus non sembra girare, nella sfida d'andata degli ottavi di Champions contro il Lione. I bianconeri non sembrano essere mai padroni del gioco ed i francesi, dal canto loro, sono usciti strada facendo nel corso del primo tempo. Così, Sarri sta studiando le contromosse, con Ramsey e Higuain che si scaldano, nella speranza che i cambi possano invertire la tendenza di una partita che si è resa molto complicata. E la poca pericolosità dei bianconeri si vede anche nei movimenti dei giocatori, come si può notare anche nella heat map qui sotto, aggiornata live con l'andamento della gara.