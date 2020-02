La Juventus si appresta alla sfida di Champions League contro il Lione, così, la Uefa, analizza i precedenti tra le due squadra, sul proprio sito. Ecco tutti i numeri:



• Questa sarà la quinta sfida tra le due squadre, sempre negli ultimi sei anni. La Juventus ha vinto le prime quattro partite, centrando due successi per 1-0 in Francia.



• Le squadre si sono affrontate per la prima volta ai quarti di UEFA Europa League 2013/14. Allo Stade de Gerland, Leonardo Bonucci ha deciso l'incontro con un gol a 5' dalla fine. A Torino, Andrea Pirlo ha portato in vantaggio i bianconeri al 4'; nonostante il pareggio di Jimmy Briand al 18', l'autorete di Samuel Umtiti a metà del secondo tempo ha suggellato il posto della Juventus in semifinale.



• Alla terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2016/17, la Juventus si è di nuovo imposta di misura con un gol di Juan Cuadrado a 14' dalla fine all'OL Stadium. A Torino, i bianconeri sono andati sull'1-0 con un rigore di Gonzalo Higuaín al 13', ma Corentin Tolisso ha strappato il pareggio a 5' dalla fine.Volume 0%

Highlights 2016: Juventus - Lyon 1-1



• La Juve è poi arrivata prima nel Gruppo H, mentre il Lione è passato in UEFA Europa League in virtù del terzo posto e ha raggiunto le semifinali.