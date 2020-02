"La Juve presenta: EuroBeats! Viviamola insieme!". Il club bianconero si presenta alla sfida contro il Lione in programma mercoledì sera in Francia con un video motivazionale pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Alzate il volume per la Champions League", scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale con un video che ha tra i protagonisti Juan Cuadrado, autore dell'ultimo gol segnato dalla Juve sul campo del club francese. Era il 2016/17 e i bianconeri sbancarono in casa dei transalpini grazie alla sua rete decisiva.