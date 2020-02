Rudi Garcia sceglie la difesa a tre per provare a fare risultato in casa contro la Juventus. Questa è l'occasione, infatti, per provare ad impensierire i bianconeri prima del ritorno allo Stadium. Così, ecco le scelte del tecnico francese, che opta per il 3-5-2 e sorride, perché Dembele, a rischio anche nella precedente gara contro il Nantes, sarà al centro dell'attacco del Lione.



LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Soares, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. All. Garcia. A disp. Tatarusanu, Tete, Andersen, Mendes, Caqueret, Terrier, Traore.